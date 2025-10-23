＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン事前情報◇22日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞7カ国＋世界選抜の8チームで戦う国別対抗戦の組み合わせが発表された。予選のグループリーグはA・Bの2プールに分かれ、3日間の総当たり戦。プールステージでは各国4人が2人一組のペアになり、フォアボール形式（それぞれがプレーしいい方のスコアを採用）の2マッチで勝敗を決める。【対戦表】日本代表の相手