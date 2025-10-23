【ワシントン共同】ベセント財務長官は22日、トランプ大統領が27〜29日の訪日中に会談する高市早苗首相について故安倍晋三首相の「後継者」と表現し、安倍氏と親しかったトランプ氏と「極めて良好な関係」を築くだろうと期待感を示した。FOXビジネスのインタビューで語った。ベセント氏もトランプ氏に同行し、日本を訪問する。ルビオ国務長官も22日の声明で、日本の新内閣と共に「地域の安全保障を強化していく」と強調した。