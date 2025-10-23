ボリューム満点メニューで知られるコメダ珈琲店。公式Xで「食欲の秋！コメダの秋！肉の旨み・重み・限界突破！」「ドデカくて、ワイルドーン！！なボリューム満点の新作」という気になるフレーズを見つけました。10月16日（木）に登場した、「ドデカメンチバーガー」。メニュー写真より実物が大きいことで知られるコメダが「ドデカ」と豪語する「メンチカツバーガー」とは一体……？発売日当日、いてもたってもいられず足を