「おしどり夫婦」の由来であるオシドリは普通に浮気する 名前とは異なる実態 仲の良い夫婦のことを表す「おしどり夫婦」という言葉は、オシドリに由来するといわれています。色鮮やかな羽を持つオスと、落ち着いた色合いのメスが川や湖で寄り添って泳ぐ姿は、確かに仲睦まじく見えます。しかし、オシドリの実際の生態は、そのイメージとは大きく違っているのです。 オシドリは、春になるとオスとメスでペアをつくります。