トランプ米大統領中国とあらゆる分野で合意できると思う、核問題でさえ トランプ米大統領は中国習近平国家主席との会談では、あらゆる分野について合意できると思うと述べた。おそらく核問題でさえ合意できると思う、中国によるロシア産原油の購入についても協議する予定だ。