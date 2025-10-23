トランプ米大統領気分が乗らないから米露会談キャンセル、露2大石油会社に制裁 トランプ米大統領は気分が乗らないためプーチン露大統領との会談をキャンセルしたと明かした。プーチン氏との会談は進展がない、良好ではあるものの結局何の結果も生まない。ただ、将来的には会う可能性はあるとしている。 トランプ氏の忍耐は限界に近づいている。ベッセント米財務長官はロシアに対し大規模な制裁を発表、必要で