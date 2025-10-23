トヨタ自動車の新型SUV「RAV4」【ニューヨーク共同】トヨタ自動車は22日、全面刷新する新型のスポーツタイプ多目的車（SUV）「RAV4」を12月から米国で販売することを明らかにした。ハイブリッド車（HV）の価格は3万ドル（約450万円）台前半からと、現行モデルと同価格帯に設定する。5月に初公開した6代目となる今回の新型車には、独自の車載基本ソフト（OS）「アリーン」を初めて採用。今回はガソリン車を廃止し、HVとプラグイ