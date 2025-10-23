″ストイック俳優″の頭の中とは？「″志″という字が好きなんです」好きな言葉を問うと、市原隼人（38）はそう言って色紙にペンを走らせた。彼が書いた「志高く」という三文字には、真摯に芝居と向き合う人柄が表れていた。『おいしい給食』の甘利田とは対照的な儚げな表情をみせる市原。コメディもシリアスもできるのが彼の強みだ激アツな演技で観る者を魅了してきた市原だが、最新の主演映画『おいしい給食 炎の修学旅行』（10