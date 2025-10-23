和食さとは、2025年10月23日から12月上旬までの期間限定で、「チョコレートスイーツフェア」を開催します。チョコに甘酸っぱいオレンジソースを添えた新たな味わい豊かな香りの「ハーゲンダッツミルクチョコレート」と、コク深い「ベルギーチョコクリーム」を使ったデザートメニューが登場します。「ハーゲンダッツミルクチョコレート」は、香ばしいカカオがミルクに溶け合うおいしさを楽しめるチョコレートアイスクリーム。「ベル