アイドル・アーティスト・俳優・声優・アスリートなど、さまざまなジャンルのオーディションや一大プロジェクトに密着し、スター誕生の瞬間を追いかけるオーディションドキュメンタリー番組『ゴールデンドリーム』。今回、同番組の新たな密着プロジェクトが解禁された。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！来年2月に初の東京ドーム公演を控えるFRUITS ZIPPER、『倍倍FIGHT!』がTikTok総再生回数38億回を突破したCANDY TUNE、