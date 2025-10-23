点鼻式のインフルエンザワクチンのメリットなどについて医師が解説します（写真：mits／PIXTA）「え、もう終わり！？」「これだったら毎年受けても良いよ！」そんな声が飛び交う筆者のクリニック。その理由は、昨年から接種が始まった鼻から接種するワクチン、フルミストの使用です。インフルエンザが各地で流行しています。一番の予防はやはりワクチン接種ですが、「注射を嫌がるので、子どもを接種に連れていくのが大変で憂鬱」