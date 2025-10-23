かんぽ生命の不適切営業問題が表面化したことで、それまで多くの人が抱いてきた「身近で親切、信頼できる」というイメージは地に落ちた。2017年春に郵便局に入社後、私はかんぽ営業の現場で何を見て、何を考え、なぜ退職を決断したのか。すべて実体験したありのままの事実を紹介しよう。※この記事は、半沢直助『かんぽ生命びくびく日記』（三五館シンシャ）の一部を抜粋・編集したものです。登場する人物・団体名は仮名です。某月