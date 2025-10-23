「闇バイトをして逮捕」「陰謀論にハマって孤立」。そんな若者が後を絶たない。騙される子が増えている原因を、堀江貴文は「学校では本当の教養が学べないから」と看破する。社会の嘘を見抜ける子どもを育てるには、どうすればいいのか？※本稿は、堀江貴文『バカ親につけるクスリ』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。ネットで世界中がつながる今国家の枠組みに意味はないロボットテクノロジーやAIが目覚ましい発達