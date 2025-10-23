2025年10月20日、中国メディアの澎湃新聞は、中国各地の小・中・高校で11月に5連休を設ける動きが見られ、旅行予約が活況を呈していることを報じた。記事は、浙江省の寧波市や嘉興市、広東省仏山市などでは11月12〜14日を秋休みとし、週末と合わせて5連休を設定しており、他の地域も同様の形で5連休を作る動きが見られると紹介した。そして、秋休み期間の発表を受けて各地の旅行会社が親子向け旅行商品の企画を急ピッチで進めてい