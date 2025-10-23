【ワシントン共同】北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長は22日、米政府による対ロ制裁強化は「ロシアの目算を狂わせるものだ」と評価した。ホワイトハウスでのトランプ米大統領との会談冒頭、記者団に語った。