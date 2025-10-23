【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比02銭円安ドル高の1ドル＝151円91銭〜152円01銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1606〜16ドル、176円36〜46銭。目立った取引材料に乏しく、値動きは限られた。