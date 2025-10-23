SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）ゲーム。 母親にゲームのやりすぎを注意されてしまった男の子。「実は弟の命がかかっているんだ！」と熱弁するのですが、その真偽は……？勿論、家族ぐるみの悪ふざけだったのでした（笑） なかなか手が込んだ悪戯です