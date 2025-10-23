寒い季節に嬉しい、あたたかくて満足感を得られそうなお食事系パイが【ミスタードーナツ】に登場！ 今回は秋冬限定で楽しめる、新作パイ2種をご紹介します。子どもと一緒に食べてみると、美味しさが詰まっていました。ぜひチェックしてみて。 想像以上の甘み！「つぶつぶコーンクリームパイ」 「つぶつぶコーンクリームパイ」は、表面の焦げ目がパリッと感を演出しており、シンプルな