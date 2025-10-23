なにわ男子・大橋和也『ジキニン First NEO』新TVCM「3分身!!!」編メイキングカット なにわ男子の大橋和也が、23日から放映の総合かぜ薬『ジキニン First NEO』新TVCM「3分身!!!」編に出演。新CMでは、大橋が忍者のごとく3分身。First NEOの特長である３つの成分の手裏剣を「のど痛」に向けて華麗に投げる。「ジキ忍」と初の掛け合いも見どころとなっている。【写真・動画】なにわ男子・大橋和也、ジキニンファース