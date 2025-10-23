【山粼武司 これが俺の生きる道】#39【これが俺の生きる道】星野監督時代は「陣形」が存在、いまでは考えられない乱闘の内幕1996年5月1日、巨人のガルベスとの大立ち回りをして一躍話題になったものの、なかなかレギュラーに定着できなかった。左打ちの愛甲猛さん（95年オフにロッテから無償トレードで移籍）との併用が続き、相手投手の左右や相性でスタメン落ちを味わった。愛甲さんと、てんびんにかけられているよう