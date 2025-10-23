【2025年ドラフト注目投手「生採点」】【ドラフト情報】佐々木麟太郎をドラフト指名する日本プロ球団の勝算…メジャーの評価は“激辛”、セDH制採用も後押し竹丸和幸（鷺宮製作所／23歳）◇◇◇今春の3月、「スポニチ（社会人東京）大会」の神宮球場で、鷺宮製作所の関係者の方が、高ぶる思いを抑えるように、こんな話をしてくださった。「オリックスの宮城大弥みたいなブアッとホップするようなシュートを投げる