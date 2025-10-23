アメリカでは2015年に、子どものピーナッツアレルギーを防ぐために「乳児期からピーナッツ製品を与えること」を推奨するガイドラインが発行されました。その結果、アメリカでは子どものピーナッツアレルギー発症率が大幅に減少したことが、新たに発表された論文で示されました。Guidelines for Early Food Introduction and Patterns of Food Allergy | Pediatrics | American Academy of Pediatricshttps://publications.aap.org/