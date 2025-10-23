全国各地で相次ぐクマの被害。2025年度のクマによる死者数は、すでに9人と過去最多となり、政府や自治体が対応に追われている。幼稚園バスに近づく3頭のクマ幼稚園バスの車内から撮影された映像には、3頭のクマが園児たちの目の前に飛び込んでくる様子がとらえられていた。21日午前8時半ごろ、北海道・浦河町で、幼稚園バスの近くにクマ3頭が現れ、車内に緊張が走った。画面の奥には歩行者の姿もあった。クマは親子とみられ、親グ