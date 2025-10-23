１３日に閉幕した大阪・関西万博では、海外パビリオンを巡る工事費の未払い問題がなお解決していない。１１か国の工事に携わった下請け業者が未払いを訴え、総額は１０億円以上に上る。今後の解体工事への影響も懸念される。（猪原章、大槻浩之）■「不眠不休で」「不眠不休で開幕に間に合わせた。大きな被害を受けながら、いまだに出口が見えない」。マルタ館の工事を担った京都市内の建設会社社長の男性（４０）は９月３０日