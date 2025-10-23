お笑いコンビ・ハライチ（澤部佑、岩井勇気）が、きょう23日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後9：00）内「ゴチになります！26」にVIPチャレンジャーとして出演する。【番組カット】白石麻衣らも！ハロウィンの仮装を楽しむゴチメンバー今回は、VIPチャレンジャーに初登場のハライチを迎えた「ドボンゴチ」となる。「ドボンゴチ」ではメニューの中に1品で2万円近くの超高額メニューが隠