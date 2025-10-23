2025年のプロ野球ドラフト会議が、23日に開催。特に注目されるのは1巡目指名された“ドラフト1位”選手たちですが、2巡目指名以降にも期待の選手が続々。前年2巡目以降で指名され、活躍を見せた4選手をピックアップします。まずはヤクルトの3巡目指名選手・荘司宏太投手。セガサミーから入団となった25歳の荘司投手はオープン戦から登板を重ね、チェンジアップを武器にブルペンを支えました。レギュラーシーズンではチーム2位タイ