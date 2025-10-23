愛するプレーリードッグのために“農業女子”になったまる子さん。その顛末とは？（写真：まる子さん提供）【写真を見る】ぽてっとした体躯、前足で器用に食餌をとる姿がコミカルなリス科の動物、プレーリードッグ（全32枚）かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグ