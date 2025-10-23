スポーツ施設が集まる長崎市松山町の「平和公園 西地区」。 再配置の計画が示された中、市民からは懸念の声も聞かれます。 “まち” が、どのように変わっていくのかを取材しました。 【NIB news every. 2025年10月1日放送より】 長崎市松山町の市営陸上競技場。 トラックを全速力で駆け抜けるのは、長崎大学陸上部の開田 遥斗さん 19歳です。 週に2、3回は、ここで練習しているそうです。 （長