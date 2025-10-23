読売新聞社が２１〜２２日に行った緊急全国世論調査では、国民民主党の政党支持率は５％で、９月から４ポイント減となった。臨時国会の首相指名選挙に向け、玉木代表は「内閣総理大臣（首相）を務める覚悟はある」と公言したものの、与野党との協議はまとまらず、玉木氏の腰が定まらなかったとみられたことが一因との見方も出ている。玉木氏は２２日、党の支持率低下について、読売新聞の取材に「経済政策が重なっている高市総