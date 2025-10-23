若手エンジニアによる新進気鋭の企業ドイツに拠点を置く電気モーター開発企業ディープドライブ（Deepdrive）は、EV用インホイールモーターの公開試験を開始した。効率性と経済性において革新をもたらす技術だという。【画像】新興企業ながら業界トップクラスに躍り出たテスラ【最新のモデル3とモデルYを詳しく見る】全20枚モーターはボルボとテスラのプロトタイプに搭載され、ザルツブルクリンク・サーキットで試験を行っている