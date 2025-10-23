ジムニー＆シエラを一部改良スズキは軽自動車規格の4輪駆動車『ジムニー』と小型車『ジムニー・シエラ』のマイナーチェンジを実施し、11月4日より発売する。【画像】改良新型スズキ・ジムニー＆ジムニー・シエラ全10枚改良新型『ジムニー』の価格は、191万8400円（XG）から216万400円（XC）、『ジムニー・シエラ』は、227万1500円（JL）から238万5900円（JC）となっている。スズキ・ジムニーXC（キネティックイエロー ブラックト