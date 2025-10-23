タレントのマツコ･デラックスさん（52）が22日、『令和7年度 北海道米「新米発表会」』に登場。北海道へ移住を検討している理由を明かしました。マツコさんは8月、北海道で行われる予定だった北海道米のイベントに向かう途中、関節の亜脱臼を起こしてしまいイベントへの登壇を断念。急きょリモートで参加していました。その日の様子について「ホクレンさんのイベントに出る日、羽田空港で亜脱臼して、ご迷惑をおかけいたしました本