中国文化観光部による10月21日の発表によれば、今年第1〜3四半期（1〜9月）の国内旅行者数は前年同期比18％増の7億6100万人増の49億9800万人でした。うち、国内旅行をした都市部住民は同15．9％増の37億8900万人で、農村部住民は同25％増の12億900万人でした。今年第1〜3四半期（1〜9月）の国内旅行関連の売上高は前年同期比11．5％増の5000億元（約10兆6000億円）増の4兆8500億元（約95兆8000億円）でした。うち、都市部市民によ