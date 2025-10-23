イタリア王者が欧州最高峰の舞台で手痛い黒星を喫した。10月21日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、ナポリがPSVに敵地で２−６と敗れたのだ。地元のファンはSNSで嘆いている。31分にスコット・マクトミネイのゴールで均衡を破ったナポリだが、35分にオウンゴールでリードを失うと、さらに３分後にも失点。逆転を許してハーフタイムに突入すると、後半54分にも追加点を献上し、２点のビハインド