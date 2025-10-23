きょう未明、釧路市のアパートで火事があり、男女あわせて3人が病院に搬送されました。このうち男性1人が心肺停止の状態です。火事があったのは釧路市豊川町の2階建てのアパートです。午前3時半すぎ近くに住む男性から「2階建てアパートの1階から火と煙が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと火はおよそ2時間後に消し止められましたが、男女あわせて3人が病院に搬送されたということです。このう