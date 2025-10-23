様々なコスチュームで無許可の接待営業を続けていました。清水隆太郎容疑者（38）は2022年以降、さいたま市で経営するガールズバーで無許可で接待を伴う営業をした疑いが持たれていて、容疑を否認しています。店では女性従業員が様々なコスチュームをまとい接待行為をしていて、1億数千万円を売り上げていたとみられています。