アンモナイトの化石を盗んだ疑いが持たれています。網谷幸二容疑者（67）は22日、山梨・富士河口湖町の店舗から44万円相当のアンモナイトの化石を盗んだ疑いが持たれています。重さ30kgほどの化石を盗み出しているところを警察官に見つかり逮捕され、容疑者の車には大量の鉱石が積まれていました。警察が余罪を調べています。