線路の石が飛ばされ、電車の窓ガラスが割れたとみられています。22日、埼玉・川越市で走行中の東武東上線の車両に「シカが接触した」との通報がありました。警察が調べたところ、車両の窓ガラスが割れていて乗客5人が軽いけがをしました。シカとの接触ではなく何らかの原因で線路の石が飛ばされ、窓ガラスを突き破ったとみられています。