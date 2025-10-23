タレントの青山ひかる（32）が、現在発売中の『週刊プレイボーイ』（集英社）に登場。2014年の初登場から11年目を迎え、通算25回目となるソログラビア出演を果たした。本人は「こんなにも続けられて、呼ばれてっていうことはなかなかないこと。本当にありがたいです」と喜びを語っている。【写真全体】インパクト抜群の“グラビア映えボディ”を披露した青山ひかる青山は「年に一度以上は定期的に掲載してもらえて本当にうれ