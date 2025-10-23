今日23日は、九州〜東北の広い範囲で天気が回復するでしょう。最高気温は関東から西で昨日22日より大幅に上がる所があり、寒さは解消。日中はこの時期らしい快適な陽気となりそうです。関東から西は久しぶりの晴天洗濯日和に今日23日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に覆われる見込みです。九州〜東北は天気が回復して、秋晴れとなる所が多いでしょう。各地とも湿度が低く、カラッとした空気に包まれるため、絶好の洗濯日和と