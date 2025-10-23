第2回【山中では「頭と胴体が離れた遺体」、温泉旅館には「血痕とメガネ」が残され…専門家は「人とクマの距離が異常に近づいている」ことを問題視】からの続き──。10月17日に岩手県北上市で温泉旅館の男性従業員を襲ったツキノワグマは、翌18日に駆除された。（全3回の第3回）＊＊＊【写真を見る】山道ではぜったいに遭遇したくない…人間と目が合った瞬間のツキノワグマの凍りつくような眼差しこのツキノワグマは10月8日