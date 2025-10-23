フランス・パリのルーブル美術館が22日、営業を再開しました。19日に盗難事件が発生して以降、3日ぶりの再開となります。19日に発生した盗難事件では、わずか7分間ほどの犯行で、およそ155億円の被害が出ていますが犯人はまだ捕まっていません。こうした中、ルーブル美術館は22日、3日ぶりに営業を再開しました。観光客「けさ来てみて、開いていて、ちょっと安心した部分はありました」「きょう無理だったら諦めてました」一方、美