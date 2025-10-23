ニューヨーク証券取引所＝米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落し、前日比334.33ドル安の4万6590.41ドルで取引を終えた。米国と中国の貿易摩擦激化への懸念が再燃し、売り注文が膨らんだ。トランプ米政権が米国製のソフトウエアを搭載した製品の中国への輸出規制を検討していると伝わり、米中対立が激しくなることへの警戒感から投資家心理が冷え込