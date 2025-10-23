10月18日（土）の放送に、日本維新の会代表の吉村洋文氏が生出演!!万博も無事終了し、ほっと一息と思いきや、国政での局面と対峙真っ只中の吉村氏。“時の人” の登場に、一同ざわつきを隠せない、今回の「正義のミカタ」!! 放送日当日、日本の政局は、翌週の臨時国会召集を目前に「決戦の時」を迎えていた。自公連立が崩壊し、日本維新の会が連立に急浮上。連立か連携か？ 今回の総理指名選挙について政治ジャーナリ