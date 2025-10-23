きょう（木）は二十四節気の一つ【霜降（そうこう）】です。朝は今シーズン一番の冷え込みのところも多く、北日本や内陸を中心に霜の降りるような冷え込みになっています。一方で、日中は広いエリアであたたかな日差しが復活するでしょう。洗濯日和になるところが多くなりそうです。ただ、北海道は大気の状態が不安定で所々でにわか雨や雷雨があり、標高の高いところを中心に雪になる可能性があります。九州南部から南西諸島にかけ