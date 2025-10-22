俳優の小澤征悦が立ち上げたアパレルブランド「アカパン（AKAPAN）」が、10月22日に始動する。豊島が運営するサステナブルなライフスタイルを提案するECサイト「リサーキュレット（Re:Circulet）」、アマゾン（Amazon）、楽天で取り扱う。 【画像をもっと見る】 小澤は父である世界的指揮者の小澤征爾の影響を受け、15年以上にわたり赤い下着を愛用してきた経験から同ブランドを設立。「赤い下着を毎日履き続けている。こんな