俳優の鈴木福さん（21）が22日、健康情報をクイズ形式で学ぶ、『全国統一 セルフケア検定』公開記念イベントに出席。鈴木さんこだわりのセルフケア術を明かしました。イベントでは、“セルフケア”について学校で学んできたという現役高校生と『セルフケア検定対決』をする場面も。鈴木さんは、「意識的にやっていることもありますし、朝の情報番組をやらせていただいているなかで、よりやった方がいいことみたいなものを見ている