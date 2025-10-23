ドジャースのロバーツ監督が山本由伸投手の性格について語り、ここまでの先発投手陣を評価しました。山本投手は今季レギュラーシーズンではローテーションを守り、30試合登板で12勝8敗、防御率2.49とエース級の活躍。リーグ優勝決定シリーズでは9回1失点完投勝利と圧巻のパフォーマンスを披露しました。ワールドシリーズに進出したロバーツ監督は22日、会見に臨み山本投手の性格について質問されると、「ファンタスティックです。