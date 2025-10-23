22日、本格始動となった高市内閣。各省庁で新旧大臣の引き継ぎ式が行われました。■北朝鮮ミサイル発射で…首相として迎えた初めての朝…記者「ぶらさがり（取材）よろしいでしょうか？」高市首相「ミサイルのことがありまして予定変更しましたので、後ほど」22日朝、北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射。早速、対応に追われることとなりました。25分ほどあとに戻ってくると…高市首相「我が国の領海や排他的経済