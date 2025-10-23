「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２３日に東京都内のホテルで開かれる。広島は２２日、都内でスカウト会議を実施し、すでに公表している創価大・立石正広内野手（２１）の１位指名を再確認。競合必至だが、新井貴浩監督（４８）は立石の能力を絶賛し、「力で」引き当てることを宣言した。例年より長い、約２時間にわたるドラフト前日のスカウト会議を終え、新井監督は報道陣の前に立った。